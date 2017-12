Nocera Superiore: approvato il bilancio di previsione 2018

Venerdì 29 Dicembre 2017, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 18:34

Nocera Superiore è il secondo Comune, tra i 158 che compongono l’estesa provincia di Salerno, ad aver approvato il Bilancio di previsione 2018 in largo anticipo rispetto ai termini fissati dalla legge. Il documento di programmazione finanziaria è stato discusso in consiglio comunale, «puntando a tenere costante il peso fiscale sui cittadini e a prevedere nuovi investimenti su scuole, servizi, restyling urbano e sociale». Questo il commento del sindaco Giovanni Maria Cuofano, che sottolinea l’importanza di aver approvato il bilancio di previsione prima della finale del 2017, «in modo da poter attuare con maggiore rapidità quanto programmato per il nuovo anno».Intanto, partiranno a breve i lavori di sostituzione dei parchimetri su tutto il territorio cittadino. Da domani saranno coperte le colonnine attualmente installate, facendo scattare un breve periodo di sosta gratuita anche negli stalli contraddistinti dalle strisce blu. Entro i primi giorni del 2018, si provvederà alla rimozione e all'installazione delle nuove "macchinette" che erogheranno i ticket per il parcheggio in città.