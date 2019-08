Lunedì 5 Agosto 2019, 22:01

Una pericolosa crepa si è aperta sull’asfalto in via Nazionale a Nocera Superiore, all’altezza dell’incrocio con via Pareti. La zona è interessata da diverse settimane da lavori di ripristino dei sottoservizi, che al momento riguardano proprio l’accesso su via Pareti.Il cedimento dell’asfalto è stato notato da un giovane che, nella serata di oggi, ha rischiato di finire nella buca e di cadere rovinosamente dal suo scooter. Sono stati inizialmente alcuni cittadini della zona a sistemare alcuni birilli segnaletici intorno alla crepa creatasi sull’asfalto, in attesa dell’intervento di Polizia Locale, Carabinieri e di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale.Il rischio è che la crepa si possa ulteriormente dilatare, causando un cedimento di una parte della sede stradale di via Nazionale, arteria percorsa quotidianamente da migliaia di veicoli in entrambe le direzioni.