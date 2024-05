Nocera Superiore, concorso internazionale dei Madonnari:lì'iniziativa nella rassegna sul Grand Tour per la Strada regia delle Calabrie

La città di Nocera Superiore si prepara ad accogliere i prossimi due eventi della rassegna culturale "La Strada Regia delle Calabrie sulle tracce del Grand Tour". Il progetto, finanziato nell'ambito del Poc Campania 2014-2020, coinvolge la rete dei Comuni salernitani di Nocera Superiore (capofila), Cava de' Tirreni, Scafati, Angri e Striano, insieme a Capodrise (in provincia di Caserta) con il patrocinio di Archeoclub d'Italia: Progetto nazionale di promozione culturale e turistica dei borghi e dei territori della Strada Regia delle Calabrie.

L'appuntamento è fissato per i giorni 19 e 20 Maggio 2024, a partire dalle 20.30, presso piazza Marco Polo di Nocera Superiore, dove si terrà la prima edizione di "Viaggiando sulle note dell'arte - Festival", con l'esibizione del Liceo Coreutico A. Galizia. Questo evento, che fa parte del progetto Orchestre Verticali, prevede l'esecuzione di brani di musica classica e moderna degli alunni guidati dai loro docenti, promettendo una serata di emozioni e spettacolo.

Il Festival Artistico "Viaggiando sulle note dell'arte" rappresenta un'opportunità imperdibile per immergersi nell'atmosfera culturale di Nocera Superiore e vivere un'esperienza artistica unica nel suo genere.

Ma le sorprese non finiscono qui. La rassegna culturale "La Strada Regia delle Calabrie sulle tracce del Grand Tour" prevede un secondo, attesissimo, appuntamento questo mese.

Dal 14 al 20 Maggio, sempre a Nocera Superiore, avrà luogo il Concorso Internazionale dei Madonnari in zona Pecorari. Un'occasione straordinaria per ammirare il talento di artisti provenienti da tutto il mondo, che trasformeranno le strade in una galleria all'aperto, dando vita a opere effimere di straordinaria bellezza.