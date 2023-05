False offerte per la festa patronale a Nocera Superiore, il parroco: «Attenti agli sciacalli»

NOCERA SUPERIORE. Truffa sulle offerte per la parrocchia, il monito lo lancia direttamente Don Raffaele, a Nocera Superiore, della parrocchia "Maria SS. di Costantinopoli".

La comunicazione condivisa attraverso i social, diretta alla comunità di Nocera Superiore e a tutti i fedeli, riguarda una serie di persone che, pur non facendo parte «della nostra comunità e tantomeno dell'organizzazione della festa dei nostri santi Patroni» stanno chiedendo offerte con in mano l'immagine di San Pasquale.

«Non sono autorizzate a raccogliere offerte» spiega il parroco. «Siate prudenti - conclude - e non lasciatevi ingannare da questi sciacalli». Sarebbero infatti già diverse le persone che, in buona fede, avrebbero lasciato una propria offerta spontanea a chi si presentava come volontario, impegnato nella raccolta di soldi per la festa. Gli episodi potrebbero ora finire anche al vaglio delle forze dell'ordine, per un approfondimento investigativo.