Due ragazzi di Cava dè Tirreni, diciottenne lui, diciassettenne lei, sono stati salvati dagli agenti del commissariato di polizia di Nocera Inferiore guidato dal vicequestore Luigi Amato. Si erano smarritti questa mattina nella boscaglia che conduce alle Grotte di Annibale a Nocera Superiore. I due ragazzi avevano programmato una gita per avventurarsi nella cavità che si trova ai piedi del Monte Albino. Ma hanno perso l'orientamento. Sono stati loro stessi nel pomeriggio ad allertare i soccorsi. Gli agenti hanno impiegato alcune ore per ritrovarli. Sono stati raggiunti dalla polizia prima dell'imbrunire. giovani sono in buone condizioni. Ad attenderli i familiari ed alcuni amici all'inizio della stradina del quartiere Pucciani da dove si inerpica il sentiero che porta alla cavità. Il cunicolo è chiamato Grotta di Annibale perchè la credenza locale racconta che il comandante cartaginese si sia riparato, insieme al suo esercito, in questo luogo durante l'assedio di Nuceria del 216 a.C. © RIPRODUZIONE RISERVATA