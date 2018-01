Sabato 6 Gennaio 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 17:24

Decine di disegni natalizi in esposizione nelle vetrine delle attività commerciali cittadine, centinaia i voti espressi da clienti e negozianti. Sono i numeri del grande successo di “inCittà: disegna il tuo Natale”, l'iniziativa ideata da Confcommercio Nocera Superiore, che ha visto in concorso le opere degli alunni delle scuole primarie cittadine. Il compito era semplicissimo: creare un disegno, a tema natalizio, dedicato alle attività commerciali del territorio.Le opere dei piccoli artisti sono state esposte dal 1° al 25 dicembre scorso, ottenendo centinaia di voti. E nel pomeriggio di domani, a partire dalle 17.00, i disegni più votati saranno premiati nell'ambito dell'evento organizzato presso il Centro Polivalente di via Vincenzo Russo a Nocera Superiore. In palio, doni offerti dai commercianti cittadini, che hanno ancora una volta sostenuto l'iniziativa con grande entusiasmo.«L'iniziativa natalizia è stata accolta anche quest'anno nel migliore dei modi dai commercianti - ha affermato Sergio Cicalese, presidente di Confcommercio Nocera Superiore -. Una risposta eccezionale, con l'entusiasmo dei bambini e i tantissimi voti espressi sui disegni. E' un ulteriore segnale di rilancio per la città, non solo sul piano economico, ma anche perché rafforza il legame tra gli abitanti e il loro territorio».