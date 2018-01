Giovedì 4 Gennaio 2018, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 16:59

Il Comune di Nocera Superiore stilerà una sorta di “listino” per la nomina degli scrutatori per le future tornate elettorali, a partire da quella del marzo prossimo. L'elenco sarà formato esclusivamenta da cittadini al momento in attesa di occupazione. La misura è stata voluta dalla Commissione Elettorale comunale, presieduta da Maurizio Lamberti, «per dare un piccolo sostegno alle persone che si trovano attualmente in difficoltà». Dalla lista saranno esclusi tutti coloro che hanno già ricoperto il ruolo nella precedente tornata elettorale, impedendo dunque una duplice nomina consecutiva e consentendo una sorta di rotazione. L'ufficio elettorale pubblicherà nei prossimi giorni un modulo che dovrà essere compilato dagli aspiranti scrutatori, cui dovrà essere allegata una certificazione dello stato di disoccupazione. La successiva nomina degli scrutatori avverrà sempre mediante sorteggio pubblico.