Sabato 3 Novembre 2018, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA SUPERIORE - Mentre cammina per strada si accorge di essere seguita da un ragazzo. Poi nota che lo stesso si era abbassato i pantaloni, compiendo atti di autoerotismo, senza desistere dal continuare a seguirla. Forse per violentarla, forse perchè preso da un raptus di follia. L'episodio è accaduto intorno alle 19.00, a Nocera Superiore, nella zona Grotti. La ragazza, secondo testimonianze fornite da alcune delle persone presenti in strada, sarebbe riuscita a dileguarsi all'interno di un'attività commerciale, facendo a quel punto dirottare il ragazzo altrove. La giovane avrebbe anche lanciato l'allarme, visibilmente impaurita, chiedendo soccorso alle prime persone che aveva incontrato lungo il tragitto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Nocera Superiore, che hanno raccolto un primo identikit dell'uomo, annotando anche ciò che indossava poco prima di dileguarsi. Quando la ragazza è entrata nel ristorante, per sfuggire a quel pedinamento sempre più insistente, l'individuo avrebbe tirato dritto, provando a nascondersi nei pressi dell'ingresso di un'abitazione. Ma sarebbe stato scoperto e, a quel punto, sarebbe nuovamente fuggito, raggiungendo una zona di campagna, alle spalle di una nota azienda. L'episodio è stato raccontato e condiviso anche attraverso i social, con grande preoccupazione da parte di cittadini, mentre i carabinieri hanno pattugliato la zona, cercando l'individuo nei pressi del luogo dove è stato visto fuggire. Al vaglio ci sono le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona.