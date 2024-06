«Vieni a votare…in regalo una matita del ministero dell’Interno». Chi lo sa se non possa essere la pubblicità delle prossime elezioni. Intanto è successo nel tardo pomeriggio in una sezione del centro di Nocera Superiore. Una signora è andata via dopo aver votato ma insieme alla tessera elettorale e ai documenti ha riposto in borsa anche la matita copiativa. Quando i componenti del seggio se ne sono accorti era già troppo tardi la signora era sparita. Allertati scrutatori e vigili urbani tutti alla caccia della matita copiativa.

APPROFONDIMENTI Vacanze in Costiera per David Pizarro Salerno, perde il controllo della moto e si schianta contro il guard rail: non è grave Salerno, il cane abbaia e infastidisce i clienti dell'hotel: lite tra il padrone e gli addetti alla reception

Alla fine la signora è stata raggiunta a casa e quando le è stato chiesto di restituire la matita ha lasciato tutti disarmati: «ma perché non era il regalo per essere andata a votare?». Vigili e scrutatore senza proferire parola sono tornati al seggio.