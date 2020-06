LEGGI ANCHE

Il sindaco dili ha apostrofati “farabutti”.non è stato per niente tenero con chi ha abbandonato una massa informa di rifiuti ina poche decine di metri d. “Sono questi – ha detto il sindaco - i gesti che fanno male alla civiltà ed alle tasche della comunità. Nel sopralluogo di stamane abbiamo rinvenuto uno sversamento illegale di rifiuti di ogni genere: dal materiale idraulico ai fogli di progetto di uno studio tecnico, dai giocattoli ai vecchi suppellettili. Qualcuno ha pensato di ripulire la sua cantina addebitando alla comunità i costi dello smaltimento dei rifiuti speciali anziché provvedere in proprio ed in maniera lecita”.“Prenderemo anche questi farabutti come abbiamo individuato la settimana corsa altri svuota cantine che sversavano di notte rifiuti di ogni genere a danno della collettività, ha tuonato Cuofano.