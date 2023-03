Richiama un’automobilista che procedeva in retromarcia, contromano, per imboccare un’altra strada: viene aggredito e preso a calci. È quanto accaduto due giorni fa ad un agente della polizia municipale di Nocera Inferiore, prima minacciato e poi aggredito da una donna. È la terza aggressione, negli ultimi tre mesi, consumata a danno dei vigili urbani nella città dell’Agro. La zona dove si è registrato l’episodio è piazza Guerritore, pieno centro cittadino.

APPROFONDIMENTI Questore in visita al drappello di polizia dell'ospedale Foto del beato Acutis in classe: scattano le indagin Nocera-Pagani, vagoni si staccano dal treno merci e viaggiano senza controllo

La donna che era alla guida aveva arrestato la marcia, inserendo la retro per imboccare via Garibaldi. Non poteva farlo, visto il controsenso e perché quella manovra, pericolosa, avrebbe potuto causare qualche incidente ad altri veicoli o pedoni. Un agente della polizia municipale presente aveva notato l’auto, richiamando la donna alla guida.

Quest’ultima, pur nel torto, aveva fermato la macchina per poi uscire all’esterno e cominciare a discutere animatamente con l’agente. Da una verifica successiva, la polizia municipale ha poi scoperto che la stessa aveva precedenti penali e guidava l’auto senza assicurazione. Dal veicolo è uscita anche una seconda donna, di circa 60 anni. Anche lei ha inveito contro il vigile urbano, per poi colpirlo alle gambe con una serie di calci. Una discussione degenerata, ben presto, in minacce e percosse contro l’agente che aveva l’unica colpa di aver rilevato l’infrazione commessa dall’automobilista. L’aggressione non resterà impunita. Il comando di polizia municipale ha visionato i filmati di sorveglianza della zona - numerose sono le telecamere in quel punto - identificando le due donne. Per almeno una delle due sarà certa la denuncia presso la procura di Nocera Inferiore. L’agente coinvolto nella vicenda si è invece fatto refertare in ospedale: per lui dieci giorni di prognosi.

Un episodio grave che ben rimarca, tuttavia, le infrazioni che quotidianamente vengono commesse. In particolare presso il centro cittadino. Inoltre, si tratta della terza aggressione, in ordine di tempo, consumata a danno del personale della polizia municipale. Circa dieci giorni fa, per una contravvenzione per un parcheggio in divieto di sosta, un uomo aveva inveito contro gli agenti di una pattuglia che aveva rilevato l’infrazione. Per lui era scattata l’identificazione e poi la denuncia a piede libero. Ancor più grave l’episodio che risale, invece, al mese di febbraio. Durante un controllo presso un’area rurale, il proprietario del fondo aveva inveito contro un agente della polizia municipale e una guardia zoofila, intervenuti per una segnalazione per maltrattamento di animali. Ora un terzo episodio, con l’informativa di reato che sarà inviata all’autorità giudiziaria che valuterà come procedere nei riguardi delle due donne.