Nocerina, sequestro da 100mila euro per le false attestazioni del Cura Italia

Sequestro da 100mila euro ai danni della Nocerina per lo scandalo delle false attestazioni prodotte per ottenere i bonus previsti dal decreto Cura Italia. Dopo la giustizia sportiva, è arrivato oggi anche il provvedimento di quella ordinaria.

I carabinieri hanno infatti eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per un ammontare di 100mila euro. Le indagini hanno permesso di accertare un articolato sistema fraudolento, finalizzato ad ottenere i ristori economici previsti dal decreto legge 17/03/2020 n. 18.

Il governo stanziò per il settore sportivo la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020/2021, da destinare a tesserati e collaboratori di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

Secondo le risultanze investigative, l'ormai ex presidente della Nocerina, Paolo Maiorino e il dirigente P.T. produssero una documentazione fraudolenta, con la quale si attestava falsamente l'esistenza di rapporti di collaborazione con i calciatori della formazione Juniores. L'ammontare del contributo erogato dalla Società Sport e Salute spa è pari a 800 euro per i mesi di novembre e dicembre 2020 e 400 euro per i mesi da gennaio a marzo 2021.

La giustizia sportiva aveva già emesso due provvedimenti nello scorso autunno. In particolare, il 22 ottobre quattordici calciatori della Juniores - tesserati nella stagione 2020/2021 - patteggiarono le rispettive sanzioni avvalendosi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Più pesanti invece i provvedimenti emessi il 28 ottobre, che videro coinvolti tra gli altri il presidente Paolo Maiorino e l'ex responsabile del settore giovanile Gerardo Torre. Entrambi furono colpiti da un'inibizione di ben due anni e alla società fu invece comminata un'ammenda di 7500 euro.