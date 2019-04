CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Aprile 2019, 15:00

Armatevi di mestolo. Mettete uno scolapasta in testa e fermatevi in cucina a bere birra. Meglio con un cinturone da pirata. A questo punto siete pronti per entrare nel mondo del Prodigioso Spaghetto Volante. Per inciso, parliamo di religione e non di gastronomia. Perché la Chiesa Pastafariana non è un club di amanti della buona tavola, ma un'associazione che ambisce a diventare prima ente morale e poi ad essere riconosciuta dallo Stato al pari degli altri culti. Parola della Pappessa della Chiesa Pastafariana in Italia Emanuela Marmo. Quarant'anni, ghost writer, blogger per Micromega e autrice di satira, organizzatrice di eventi e festival, dal 2015 guida un culto che nel mondo conta oltre 30mila adepiti, tra cui una cinquantina tra Salerno città e la sua provincia. In principio una premessa. Non etichettatela come parodia. Che piaccia o no, il pastafarianesimo ha i suoi luoghi di culto, i suoi ministri e i suoi riti. E a sposarne la causa sono psichiatri, docenti, giocatori di rugby, liberi professionisti decisamente eterogenei per estrazione sociale e culturale. Si ritroveranno tutti il prossimo 28 aprile, in piazza Dante a Napoli, per una grande mostra a cielo aperto che si inserisce nella campagna internazionale «EndBlasphemyLaws», nata per chiedere l'abolizione del reato di blasfemia, lanciando l'iniziativa «Dioscotto». «Non siamo contro le religioni, anzi - precisa Marmo - Il diritto di culto va strenuamente difeso. Ci battiamo contro la teocrazia e il ruolo di potere rivestito dalle istituzioni religiose. Siamo per la libertà, non per la censura e ringraziamo di cuore il sindaco Luigi De Magistris per averci concesso questa preziosa opportunità che vedrà protagonisti artisti e autori satirici come Amleto De Silva, Daniele Caluri ed Emiliano Pagani (autori di Don Zauker), Mauro Biani, Giancarlo Covino, Mario Natangelo. Proprio nelle piazze dove si bruciavano i libri da censurare e venivano messi al rogo i pensatori scomodi, avremo l'occasione di contestare pubblicamente i poteri totalitaristi».«È a tutti gli effetti una religione fondata da Bobby Henderson, un fisico dell'Oregon State University in aperta polemica contro la decisione del consiglio di istruzione del Kansas di insegnare il creazionismo nei corsi di Scienze come un'alternativa alla teoria dell'evoluzione. In una celebre lettera spiegò di credere in un creatore sovrannaturale somigliante a degli spaghetti con delle polpette».