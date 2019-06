Mercoledì 26 Giugno 2019, 16:48

SARNO. Sarà processata, dopo essersi opposta ad un decreto penale di condanna, una donna di 74 anni, accusata di appropriazione indebita. La donna, rappresnetante legale di un canile della zona, si sarebbe impossessata di un'auto di grossa cilindrata, una Maserati 3.8 V8, «della quale aveva il posesso in ragione del contratto di noleggio», stipulato in nome e per conto della società da lei rappresentata. I fatti risalgono al 24 luglio 2013. L'imputata è attesa dal giudice monocratico di Nocera Inferiore. Secondo le accuse, nonostante fosse pervenuto alla stessa un documento che le intimava la restituzione, con lettera raccomandata datata 24 ottobre 2017, nulla sarebbe accaduto. Anzi, a seguito dell'avviso, l'auto non fu restituita. La donna sarebbe rimasta in possesso del veicolo noleggiato senza mai rispondere alla società che ne aveva curato il passaggio, al tempo. Al fascicolo della procura di Nocera Inferiore è infatti allegato anche il documento che ricostruisce l'intera vicenda, con la denuncia sporta dalle parti offese, la società in questione. Per la donna, la procura aveva firmato un decreto penale di condanna, vale a dire il pagamento di una sanzione, ma l'imputata si era opposta. Finendo così a processo, con giudizio immediato disposto dal gip.