La sezione d'Appello dellaha rigettato i ricorsi, confermando i risarcimenti per danno erariale per la nomina di Pasquale Prudenzano al Piano di Zona Salerno 1. Restano così confermate le decisioni peri, dei vari comuni dell'Agro nocerino sarnese. La vicenda ruota su contestazioni legate alla nomina di Prudenzano, responsabile dell'ufficio del Piano di Zona dell'Agro, all'epoca dei fatti non ancora divisi in tre sub-ambiti dalla Regione Campania. L'incaricato fu nominato nella riunione di coordinamento del 17 febbraio 2012, nonostante la presenza di profili utili interni, all'interno dei quali si sarebbe invece dovuto scegliere, come previsto dalla legge.Il procedimento per danno erariale riguarda l'aspetto contabile della vicenda, mentre è in fase di dibattimento il processo penale, a Nocera Inferiore, per le medesime contestazioni, con l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio in concorso. La nomina fu poi ulteriormente prorogata per altri sei mesi, a partire dal 10 agosto del 2012. La sentenza di primo grado, emessa il 5 maggio del 2016, aveva riconosciuto profili di colpevolezza per tutti gli amministratori, «responsabili del danno erariale cagionato al Comune di Scafati, capofila del Piano di Zona, nella misura di oltre, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre a interessi legali dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo, condannandoli al pagamento con la ripartizione». La sezione d'Appello della Corte dei Conti, respingendo le eccezioni e le deduzioni delle parti, ha ora confermato quel primo grado di giudizio. Le decisioni, nello specifico, riguardano l'ex sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, Sebastiano Odierna, ex assessore al comune di Sarno, Pietro Pentangelo, sindaco di Corbara, Raffaele Sellitto, ex amministratore a Castel San Giorgio, Assunta Torino, all'epoca assessore comunale a Roccapiemonte, Teresa Vastola, ex esponente della giunta a San Valentino Torio, Amilcare Mancusi, ex sindaco di Sarno, Cosimo Annunziata, sindaco di San Marzano sul Sarno, Nunzio Carpentieri, sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino e l'ex segretaria del Comune di Scafati, Immacolata Di Saia.