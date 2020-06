Nel paese di Benvenuti al Sud non arriva la posta: reclutati i giovani del Servizio Civile

Non saranno Claudio Bisio e Alessandro Siani, rispettivamente nei panni del direttore e del postino nel film “Benvenuti al Sud” a risolvere il disservizio relativo al mancato recapito della posta in alcune frazioni del comune di Castellabate. A risolvere il problema, infatti, ci penseranno i giovani del Servizio Civile del Comune di Castellabate. «Abbiamo raggiunto un accordo di collaborazione con la messa a disposizione di nostro personale di volontariaro che accompagnerà il personale di Poste Italiane per raggiungare tutte le abitazioni che presentano scarso indirizzo di recapito»conferma l'assessore Costabile Nicoletti. ll disservizio ha interessato soprattutto le frazioni di Alano, Annunziata e San Marco (zona Rocchetta). Nei prossimi giorni, dunque, riprenderà la regolare distribuzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA