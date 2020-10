Dalla presidenza del tribunale di Salerno viene smentita la notizia di una impennata di contagi tra i magistrati. Dopo il caso dei due infetti in procura e presso la sezione Riesame e misure di prevenzione, sono stati soltanto isolati in via precauzionale i loro contatti più stretti risultati negativi al primo tampone. E domani sarà eseguito anche il secondo giro di test su tutti i magistrati di alcuni uffici che hanno avuto contatti .

