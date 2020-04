NOCERA INFERIORE. «Non credo a questa pandemia, per questo sono uscito». Una spiegazione che non ha convinto i carabinieri di Nocera Inferiore, che giorni fa hanno trovato seduto su di una panchina, un uomo di Nocera Superiore, giunto nel comune vicino senza alcuna giustificazione e il possesso dello stesso documento che serve a spiegare il motivo degli spostamenti. Quando i militari gli hanno chiesto la ragione del perchè si trovasse in strada, seduto su di una panchina e senza far nulla, l'uomo ha spiegato di averlo fatto perchè non credeva alle notizie diffuse dai giornali e televisioni riguardo l'esistenza del Coronavirus, nè che vi fosse in atto una pandemia tale, da spingere la gente a restare in casa per evitare il contagio. Una giustificazione che ha ovviamente spinto i carabinieri, impegnati quotidianamente sul controllo del territorio, ad identificarlo e a multarlo, così come previsto dai provvedimenti del Governo in materia di prevenzione da Covid-19. La spiegazione fornita dalla persona denunciata era quasi certamente legata alla sola di uscire di casa. Una circostanza che le forze dell'ordine stanno riscontrando sempre più spesso, durante i controlli, quando le persone fermate per l'identificazione riferiscono di essere uscite di casa perchè stanche di restare tra le mura delle loro abitazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA