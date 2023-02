Non dava sue notizie da circa 40 giorni, lo trovano morto in casa

Dramma della solitudine a Scafati: anziano trovato morto in casa. Non rispondeva da almeno 40 giorni.

L'uomo aveva circa 70 anni. La scoperta in via Mortellari, nella giornata di ieri.

Sul posto sono giunti i soccorsi, i vigili del fuoco e l’equipaggio del 118, insieme ai carabinieri. Dopo aver forzato il cancello d’ingresso e la porta di una abitazione rustica all’interno di un giardino semi incolto, i presenti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo viveva da solo. Aveva perso la moglie anni fa. Faceva il parcheggiatore - a detta di chi lo conosceva - nella zona della stazione della Circumvesuviana di Scafati. Pare che da Natale i vicini non lo vedessero più in giro. Qualcuno aveva anche provato a chiamarlo al telefono ma non vi era stata alcuna risposta. Ieri mattina la decisione di allertare i soccorsi. E di qui la scoperta. La salma, dopo l’arrivo dei carabinieri e del magistrato di turno della Procura di Nocera Inferiore, è stata portata in obitorio. Si valuta di effettuare l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso.