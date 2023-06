Si chiude dopo lunghi cinque anni e tre gradi di giudizio (quattro se si considera che la Cassazione ha rinviato gli atti alla Corte d’Appello di Napoli) la vicenda dell’ex consigliera di Capaccio Paestum, nella maggioranza della giunta Palumbo, Alfonsina Montechiaro, e di suo marito Riccardo Gregorio accusati di usura. Difesi dall’avvocato Michele Sarno, dopo essere stati condannati in primo e secondo grado a due anni di reclusione, sono stati assolti «per non aver commesso il fatto» dalla Corte d’Appello di Napoli, alla quale erano giunti gli atti dalla Cassazione, con sentenza emessa nella serata di venerdì. «L’assoluzione - precisa l’avvocato Sarno - arriva su conforme richieste del procuratore generale».

L’INCHIESTA

Secondo l’ipotesi accusatoria l’ex assessore, tra i politici più votati a Capaccio con il sindaco Palumbo, assieme al marito, al fratello e a Melchiorre Marrazzo (questi ultimi due hanno seguito un percorso giudiziario diverso, la politica e il marito invece ricorsero all’abbreviato) si sarebbero resi protagonisti di un giro d’affari usuraio già agli inizi del nuovo millennio. In pratica, avrebbero concesso ad un allevatore della zona diversi prestiti la cui restituzione doveva avvenire con unt aassso di interesse molto elevato: tra il 2009 e il 2011, ad esempio, a fronte di un prestito iniziale di 100mila euro si sarebbero fatti restituite interessi annui del valore del 136%. Ad un altro indagato, secondo la procura di Salerno, la vittima - impossibilitata ad onorare il debito - sarebbe stata costretta anche a cedere 130 capi di bufale. L’uomo decise poi di denunciare tutto proprio perché era finito sotto pressione a causa dei debiti con i suoi presunti usurai. Di qui la denuncia e la richiesta di aiuto alla legge. L’inchiesta, le due condanne e ora dopo cinque anni, l’assoluzione. Intermediario, per conto della politica, secondo le ipotesi accusatorie, sarebbe stato il fratello della Montechiaro, Giovanni.

Durante il periodo incriminato, però, il marito della consigliera, Riccardo Gregorio fu anche vittima di un attentato. Era il mese di luglio del 2013. L’uomo riferì che, mentre era da solo nella rivendita American Car, due persone con il volto coperto da un casco integrale, erano entrati a bordo di una moto. La persona seduta dietro tirò fuori una pistola e la puntò verso le sue gambe esplodendo due colpi: il primo andò a vuoto, il secondo lo centrò alla gamba destra. Il tutto avvenne sullo spiazzale, dove sono esposti i mezzi industriali. Poi i due sono fuggiti, mentre l’uomo ha avvertito carabinieri e 118 ma dichiarò di non aver mai ricevuto minacce.