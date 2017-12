Non osserva le ore di riposo e denuncia il furto della scatola nera: multato camionista cilentano

Giovedì 28 Dicembre 2017, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 17:37

Pur di non osservare le ore di riposo previste per chi guida i tir, aveva denunciato il furto della propria tessera da inserire nella scatola nera del mezzo. Protagonista della vicenda un camionista di 44 anni, originario di Casal Velino scoperto sull'Autopalio, tra Firenze e Siena, dagli uomini della Polstrada che gli hanno ritirato la patente denuncialo per truffa. L'uomo aveva ottenuto il duplicato della tessera conservandone l'originale, credendo così di poter eludere i controlli ed esibire, a seconda dei casi, quella che tra le due registrava un numero di ore al volante inferiore al limite massimo consentito. I poliziotti, che non hanno controllato solo i dati della sua tessera ma anche tutti gli altri registrati dalla scatola nera del camion, hanno subito scoperto l'imbroglio.Il 44enne dapprima ha farfugliato ma poi, messo alle strette, ha confessato tirando fuori la tessera dichiarata smarrita. A quel punto gli uomini della Polstrada gli ha ritirato la patente denunciandolo per truffa, a causa della falsa denuncia di smarrimento. Per il camionista, infine, anche una multa da 3.500 euro.