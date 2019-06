Martedì 11 Giugno 2019, 09:48

Dalle Marche a San Marzano sul Sarno per un matrimonio, poi però non pagano il conto del banchetto nuziale e finiscono sotto processo. È quanto fa da sfondo a ciò che accadde il 28 aprile del 2018, nel comune dell'Agro nocerino sarnese. Al termine dell'appuntamento, un banchetto nuziale, celebrato con gran soddisfazione di committenti e convitati, quel che mancava era proprio il pagamento di tutta la cerimonia. Un raggiro finito ora al vaglio di un giudice monocratico, a Nocera Inferiore. Sotto accusa ci sono proprio i due sposi, entrambi marchigiani, originari di Fermo, accusati di insolvenza fraudolenta, un reato punito fino a due anni di reclusione.A far scattare l'indagine fu la denuncia sporta dal titolare dell'attività di ristorazione. Secondo le accuse, i due sposi dopo aver consumato il banchetto nuziale, avrebbero «dissimulato il proprio stato d'insolvenza», senza dar mostra di quanto poi sarebbe avvenuto. E lasciando il conto senza il saldo dovuto. Il versamento che avrebbero dovuto effettuare era di 2.080 euro. Il banchetto si svolse in un ristorante noto di San Marzano sul Sarno, alla presenza di molti invitati. Dopo la cerimonia, i due sposi fecero ritorno a casa. Dall'avvio del processo, la legge prevede l'estinzione del reato in caso di soldo. Nel caso i due non dovessero onorare quel conto, si procederà regolarmente con il dibattimento.