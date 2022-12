Furti a raffica alla frazione San Vincenzo, presa di mira la zona commerciale del parco Santina Campana. Nella notte tra giovedì e ieri sono state visitate una gelateria, una macelleria e un panificio, mentre in un negozio specializzato nella vendita di prodotti per animali non sono riusciti ad entrare. Ancora in via di quantificazione il bottino. Sembra, però, che da ogni punto vendita i ladri si siano diretti immediatamente alla cassa prendendone il contenuto, dunque, dovrebbe trattarsi di poche centinaia di euro. Senza contare, però, i danni arrecati alle saracinesche. Per entrare, infatti, sarebbero state forzate. Solo ieri mattina i negozianti si sono accorti dell'accaduto ed hanno allertato le forze dell'ordine. Ad indagare i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino che hanno ascoltato alcune testimonianze ed acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. A quanto pare si tratterebbe di una sola persona, un ladro solitario che, però, potrebbe avere le ore contate.

APPROFONDIMENTI Salerno, accese le luci d'artista: unicorno e albero tra le attrazioni Incendio al Ruggi d'Aragona, due pazienti intossicati e 60 evacuati Smantellati due clan nel Salernitano, maxi blitz e 25 arresti

Dopo la gelateria, la macelleria ed il panificio, avrebbe tentato di entrare anche in un negozio dedicato agli animali, lo stesso esercizio commerciale svaligiato lo scorso mese di marzo. Quella volta, per entrare era stato fatto addirittura un buco nel muro ed erano stati portati via il fondo cassa e diversi prodotti. Questi sono gli episodi registrati nelle ultime ore a Mercato San Severino, ma non va meglio in altri Comuni dellaValle dell'Irno, tanto che il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, nei giorni scorsi ha chiesto l'intervento del prefetto di Salerno perchè convochi una seduta straordinaria del Comitato di ordine e sicurezza pubblica per affrontare l'emergenza furti sul territorio, facendo presente che le zone più colpite sul suo territorio sono quelle di Antessano, Aiello, Orignano e via Fondo Pagano.