SCAFATI. Non vede la figlia da quasi un mese e si incatena alla ringhiera di un ponte, a Scafati. L'episodio risale a qualche giorno fa e ha visto come protagonista un ragazzo di origine brasiliana, ma residente a Scafati, che ha deciso di protestare per quanto starebbe accadendo nel suo rapporto con la figlia piccola, di 3 anni. «Dov'è mia figlia?», questa la scritta che si poteva leggere su di uno striscione, che lo stesso aveva affisso alla ringhiera del ponte, tra piazza Vittorio Veneto e la sede del comune scafatese. La piccola vive da tempo con la madre, ex compagna dell'uomo, e da alcune settimane si sarebbe trasferita in un altro comune, senza fornire più notizie riguardo la sua ubicazione. Non solo all'ex compagno, ma anche ai servizi sociali del comune di Scafati. Circostanza, questa, sulla quale gli stessi stanno ora lavorando per giungere ad una soluzione. Padre e figlia, vista anche l'emergenza dovuta al Covid-19, si erano visti in passato attraverso un computer, collegandosi telematicamente e in modalità protetta, con la presenza degli assistenti sociali. Dopo i primi incontri virtuali, tuttavia, la donna avrebbe fatto perdere le sue tracce, impedendo al padre di avere contatti con la piccola. Una vicenda complessa e delicata, che già in passato aveva prodotto denunce da entrambe le parti ed un procedimento civile in corso, con il ragazzo, di 36 anni, obbligato a versare la sua parte di mantenimento alla famiglia. Dopo diverse settimane nelle quali l'uomo non aveva avuto notizie della piccola, il gesto estremo, simbolico ma di protesta, di incatenarsi alla ringhiera di un ponte per chiedere "giustizia". Diversi minuti dopo l'inizio della protesta, sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale di Scafati, che hanno parlato con il ragazzo, liberandolo dalle manette con le quali si era incatenato. Attraverso i suoi legali, Roberto Acanfora e Diego Chirico, il ragazzo è intenzionato a pretendere che la ex compagna fornisca l'indirizzo esatto presso il quale si trova la figlia. L'uomo, come confermato dai suoi avvocati, è impegnato a rivendicare il proprio diritto alla paternità e ad incontrare la figlia, così come era stato deciso dal giudice competente. © RIPRODUZIONE RISERVATA