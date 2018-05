«Consegniamo alla città di Salerno e alla Regione Campania uno straordinario evento sportivo. Una grande iniziativa di sport che trasmette ai giovani ed all'intero territorio una lezione di vita. Sport e civiltà». Così l'avvocato Giovanni Carrella, presidente dell'Azimut, ha presentato a Salerno il campionato mondiale «Homerus-Azimut Salerno scsd».



Dal 29 maggio al 3 giugno nello spazio acqueo antistante il Lungomare di Salerno tra il porto Masuccio Salernitano e il porto Marina d'Arechi si svolgerà il Campionato Mondiale di vela Homerus-Azimut, match race per non vedenti in barca a vela senza accompagnatori. L'iniziativa è organizzata dall'Azimut Salerno s.c.s.d, affiliata FIV-CONI, e Homerus Onlus, patrocinata dal Comune di Salerno e dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, Uff. territoriale di Salerno.



Parteciperanno 8 equipaggi, ciascuno composto da due atleti non vedenti che si affronteranno con le regole del match-race, cioè scontri diretti tra due equipaggi per ogni regata. La regata è aperta ad equipaggi di due velisti ciechi o ipovedenti. Per le regate si adotteranno imbarcazioni a chiglia fissa Meteor, che saranno fornite dall'AO. Gli skipper in totale autonomia navigheranno «pilotati» dai suoni emessi dalle boe posizionate lungo il percorso. Questa formula, ideata dal progetto Homerus, nato nel 1996 e riconosciuto a livello internazionale, consente ai disabili visivi di condurre una barca a vela in autonomia orientandosi esclusivamente con il vento.



Ad ogni singolo equipaggio verrà abbinato un alunno dell'Istituto scolastico «T. Tasso» di Salerno scelto mediante un concorso a tema sulla «diversità». I primi tre classificati riceveranno un premio offerto da Homerus di Vobarno sul lago di Garda. La cerimonia inaugurale si terrà martedì 29 maggio alle ore 11 alla Stazione Marittima di Salerno all'interno del porto commerciale. La cinque giorni di gare, di rilevanza mondiale calendarizzata dalla FIV rientrante nelle manifestazioni del World Sailing, sarà anche accompagnata da un programma di intrattenimento, a titolo completamente gratuito, per gli atleti, gli ospiti e la cittadinanza.

Venerdì 25 Maggio 2018, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA