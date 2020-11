SIANO. Non volevano andare via dal bar, nonostante fossero trascorse le ore 18, tempo massimo per attività di ristorazione e bar per svolgere regolarmente il servizio, prima di passare esclusivamente all'asporto e alla consegna a domicilio. Vengono multati per 400 euro. E' accaduto a Siano, giorni fa, dove così come in altri comuni, i contagi da Covid-19 aumentano giorno dopo giorno. Durante un'operazione condotta dalla polizia municipale guidata dal comandante Salvatore Dionisio, finalizzata al controllo delle regole per strada, gli agenti hanno constatato che due avventori si erano rifiutati di andare via dal bar dove stavano consumando un aperitivo. Le forze dell'ordine sono attive in tutto il territorio per controllare che le attività commerciali rispettino l'ultimo decreto del Governo, oltre all'ordinanza regionale. Molte attività, in realtà, prolungano il loro orario, approfittando dell'assenza di controlli. Altri, invece, si mostrano rispettosi di leggi e ordinanze e fanno allontanare tutti i clienti dalle 18 in poi. A Siano, alcuni di questi bar erano aperti, anche dopo l'orario indicato, con i clienti seduti tranquillamente al tavolo a consumare cibo e bevande. In piazza San Rocco, la polizia municipale è intervenuta per far sgombrare i coperti di un'attività, ma due avventori in particolare hanno fatto resistenza, al punto che sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri. Gli agenti della polizia municipale sono riusciti a riportare la calma tra i titolari che non intendevano chiudere e gli avventori, che invece non volevano andare via. Proprio questi ultimi due, alla fine, sono stati multati con una sanzione da 400 euro, così come previsto dalla legge.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Nuovo Dpcm, il testo integrale: barbieri e parrucchieri aperti anche... I CONTI PUBBLICI Ristori, salgono gli indennizzi nel nuovo decreto: attesi altri 1,5... IL LOCKDOWN Coprifuoco, regioni rosse, arancioni e gialle: i nuovi divieti, da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA