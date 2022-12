Nonna Maria, cento anni di forza e festa con la comunità

Lunga vita a nonna Maria, un secolo di vita vissuta con grande forza anche nei momenti difficili, a Palomonte. L'hanno voluta festeggiare non solo i parenti ma tutta l'amministrazione, con il sindaco Felice Cupo, che ha ricordato come nonna Maria abbia fatto "la storia, per aver contribuito allo sviluppo e alla crescita della nostra comunità con i suoi preziosi consigli".

Nonna Maria Scalcione ha "lottato con i denti e con le unghie per superare le avversità dei momenti più difficili, spendendosi sempre con grande impegno, con grande disponibilità e determinazione per le necessità della sua famiglia. Per queste ragioni, ha dato a noi e alle future generazioni un fulgido esempio di bontà, di coraggio, di ottimismo, di fiducia nei sani principi e di rispetto delle tradizioni del passato", sono le parole a lei dedicate.