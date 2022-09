Due ladri entrano in casa, nonno coraggioso li mette in fuga

Ladro messo in fuga da un nonno. Paura poche sere fa a Sala Consilina, nel popoloso quartiere di Trinità. Due malviventi hanno tentato di entrare in un'abitazione poco dopo cena, erano circa le 22.30. A farli scappare un nonno che accortosi che qualcuno stava per entrare in casa, aveva visto delle lucine provenire dall'esterno, è uscito e si è trovato un giovane di fronte. Il ladro è scappato, il complice ha gettato degli oggetti all'indirizzo del nonno che era in casa con la moglie e il nipotine. I due banditi si sono dati alla fuga. Ad attenderli all'uscita un complice che a bordo di un'Audi bianca ha dato gas e si è dileguato. Sul caso, anche con il supporto di alcuni video di un sistema di sorveglianza, indagano i carabinieri della stazione di Sala Consilina.