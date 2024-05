Non sono mancate polemiche e riflessioni, dopo l'incontro del ministro Carlo Nordio, ieri pomeriggio, presso l'aula bunker del Tribunale di Nocera. È pesata, infatti, l'assenza dell'Anm di Salerno. In una nota, la Giunta distrettuale ne spiega le ragioni: «Il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, Massimo Palumbo ha rappresentato alla Presidente dell’Anm distrettuale, Mariella Zambrano, che, per ragioni di cerimoniale ministeriale, la stessa non avrebbe potuto prendere la parola in occasione della visita del Ministro della Giustizia presso il Tribunale. L’Anm, all’esito di approfondita riflessione e con vivissimo rammarico, ha deciso di non partecipare all’incontro con il Guardasigilli, poiché le relative modalità di svolgimento avrebbero impedito all’unica associazione rappresentativa dei magistrati di portare il doveroso saluto istituzionale al Ministro, come pure di segnalare le criticità di una importantissima realtà giudiziaria del distretto, al contempo prospettando - con il consueto spirito di collaborazione istituzionale - possibili soluzioni, individuate proprio alla luce della costante attenzione che, nel corso degli anni, l’Anm di Salerno ha riservato al Tribunale di Nocera. L’Anm, sia a livello nazionale che a livello locale, non si è mai sottratta al confronto franco e rispettoso per l’individuazione di strumenti funzionali ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, nell’esclusivo interesse del diritto dei cittadini ad una giustizia celere ed efficace, superando così l’antica visione verticistica della magistratura, in cui la gestione degli uffici giudiziari è riservata esclusivamente ai dirigenti. L’Anm ribadisce che proseguirà, con l’usuale rispetto istituzionale, nella sua opera di ricezione delle istanze dei colleghi, segnalazione dei problemi al Ministero ed al CSM, proposizione di soluzioni e critica costruttiva alle decisioni, in un’ottica di sereno ed equilibrato confronto di idee, che rappresenta l’intima essenza di una vera democrazia».

Dello stesso tenore il pensiero del presidente della Camera Penale di Nocera Inferiore, Nobile Viviano: «Sia il Presidente del Tribunale che il Procuratore sono stati obiettivi nel rappresentare tutte le problematiche. Tuttavia, mi dispiace che sia mancata la voce dell'avvocatura. Al di là dell'intervento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, non si è parlato dei problemi del settore e non è stata data possibilità ai penalisti di rappresentare quella che è una diversa prospettiva della situazione. Far passare i magistrati come le uniche vittime è limitativo, perché ci si dimentica degli avvocati, relegati a meri spettatori. Eppure siamo protagonisti e parte del processo, subiamo i maggiori disagi da questa situazione. A Nordio - continua Viviano - non è stato detto che quelle deficienze di organico comportano un aumento del numero di processi per ogni singola udienza. Dunque, un lavoro eccessivo per il magistrato, il quale è stanco e stressato e può sbagliare, se fa dai 30 ai 35 processi al giorno. Chi subisce tutto questo? Il giudice o l'utente e l'avvocato? Secondo me, l'utente. Se avessi saputo che il mio invito era finalizzato alla sola presenza, avrei fatto come l'Anm di Salerno. Nordio già conosceva i nostri problemi, anche se ne è rimasto stupito. Eppure, a lui e al precedente Ministro abbiamo fatto diverse interpellanze. Oggi le risposte non sono sufficienti né danno la certezza che si uscirà da questa situazione, se non in tempi lunghissimi. Questo ci porterà, ancora una volta, a sacrificare la nostra dignità. Il Tribunale di Nocera non è collassato solo grazie alle energie dei giovani magistrati che abbiamo: il loro impegno è serio e costante ed è per questo che si è riusciti a sopperire alle tante mancanze. Ma non so fino a quando reggerà».