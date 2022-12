Enzo Avitabile sarà protagonista oggi, alle 18.30 nella chiesa di San Giorgio di Salerno, del festival Suona l'altra Campania, che terminerà il 17 dicembre. Ideato e organizzato dall'Associazione Flautisti Italiani (presieduta e fondata da Salvatore Lombardi), propone il concerto Pagine d'Autore, con la musica di Avitabile pronta a salire in cattedra. L'artista napoletano parteciperà a questo live in cui saranno presentate composizioni inedite per flauto, appositamente scritte dal deus ex machina della rassegna. Tra i brani che ascolteremo ci saranno: Phorbeia, Corda d'amore, Anà,Tela Aida, Aria delle nuvole e altro, Clochard, Legato Staccato, Scampia Suite, Kadisha (eseguito direttamente da Avitabile) e Napoletana. Collaboreranno alla serata Raffaele Maisano (pianoforte), Piero Viti (chitarra) e il Falaut Flute Ensemble.

«Sono felice di presentare questo progetto che abbiamo pensato e realizzato con Enzo Avitabile - spiega Salvatore Lombardi I brani sono tutte chicche straordinarie che avrò la gioia di condividere con il pubblico presente. Una collaborazione che nasce da lontano, da un'amicizia che dura da una vita. Ho conosciuto Enzo a 10 anni, nella classe di flauto del nostro maestro Ferdinando Staiano, nel conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Ho sempre guardato a lui come a un mito, sono cresciuto con i suoi consigli, il suo affetto e il suo sostegno a quelle che lui definiva le mie qualità. In questi anni ha scritto una serie di brani davvero interessanti. Ad esempio Clochard è dedicato ai senzatetto o Legato Staccato, composto in occasione della scomparsa del nostro maestro. Sarà insomma il percorso di momenti di vita passati insieme attraverso la musica». Felice anche Avitabile: «In questa mia vita musicale non mi sono mai fatto mancare nulla: la musica scritta o la musica esatta, come la definirebbe Bernstein, non poteva non affascinarmi e stimolarmi. Tra le mie 600 opere inedite ho voluto dedicare una parte importante alla letteratura per flauto, essendomi diplomato in questo strumento. Questo lavoro è stato interamente dedicato al mio amico Salvatore, che con la sua sensibilità e la sua maestria, rende queste note da musica scritta a musica espressa con tutto l'animo, da cuore a cuore». Dopo questo appuntamento il festival proseguirà il 12 con Fantasie e Virtuosismi con Rocco Parisi (clarinetto e clarinetto basso), Maurizio Barboro (pianoforte) ed il 13 con Divertimento di Clarinetti ed il Mediterranean Clarinet Quartet. Il giorno dopo toccherà a Let is snow-Il Natale dal Mondo, con il duo Zamuner, voce e pianoforte, il 15 ad Onore, Amore e Vendetta-la trilogia di Giuseppe Verdi, con i pianisti Aurelio e Paolo Pollice, il 16 al Salone dei Marmi con Suona gli altri natali, con la Falaut Flute Orchestra e Paolo Totti (direttore); si chiude il 17 dicembre con Omaggio a César Franck (Sandro De Palma al pianoforte).