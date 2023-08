Una notte ad Amalfi per Heather Graham: per l'attrice americana relax in Costiera

Relax in Costiera Amalfitana per Heather Graham la 53enne attrice statunitense resa famosa da alcuni successi in celluloide come «Austin Powers - La spia che ci provava». Considerata un sex symbol, l'attrice si sta godendo le bellezze della Divina e la scorsa sera ha fatto tappa ad Amalfi.

Qui si è concessa una serata sul mare tra buon cibo e vini d'annata al ristorante Marina Grande. Insieme al compagno, Heather Graham si mè lasciata deliziare dalle specialità gastronomiche dello chef Francesco Sardegna coccolata in terrazza da Gianpaolo Esposito e dai suoi collaboratori di sala.

A fine serata la consueta foto ricordo dinanzia al pannello azzurro del ristorante che ripropone uno sfondo marino. Soddisfatta per l'accoglienza e il trattamentio ricevuto, l''attrice, tra i cui ruoli più celebri figurano quelli nei film Boogie Nights e La vera storia di Jack lo squartatore - From Hell, ha poi fatto rientro in un hotel extra lusso della Costiera.