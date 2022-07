Notte amalfitana per Matt Damon l'attore americano in vacanza da qualche giorno tra Capri e la Costiera.

Il 51enne bello del grande schermo che ha raggiunto il successo con il film Genio Ribelle di Will Hunting, cha lasciato il suo yacht in rada per una suggestiva tappa notturna nel cuore di Amalfi.i

Tra i vp in vacanza a nelle acque della Divina, Damon non ha resistito al fascino notturnondell'antica repubblica marinara addentrandosi nel cuore del centro storico poco oltre la maestosa Piazza Duomo popolata di turisti.

Damon affabile e cordiale ha concesso qualche selfie anche a chi lo ha riconowciuto nonostante il cappellino con visiera.

L'estate 2022 si conferma sempre più magica per la Costiera e in particolare per Amalfi sempre più in cima alle classifiche di gradimento del turismo internazionale e dei vip che la stanno popolando in queste prime settimane di luglio.