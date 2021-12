Notte di Capodanno col brivido a Salerno, tre giovani salvati sui monti Picentini

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, insieme con i carabinieri forestali, sono intervenuti per tre giovani dispersi sul Monte Mai, montagna dei Monti Picentini in provincia di Salerno. I ragazzi avevano perso il sentiero, non avevano alcuna illuminazione e, non riuscendo a ritrovare la strada, hanno allertato i soccorsi.

Immediata la partenza dei soccorsi, visto anche che era già sera. I ragazzi sono stati raggiunti intorno alle 22, sono stati riscaldati e rifocillati e poi riaccompagnati a valle.