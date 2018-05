Mercoledì 30 Maggio 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 07:09

Paura, tanta. E un finale che poteva essere tragico. È il sunto di una notte di paura trascorsa nelle campagne di Salvitelle da un anziano. L’uomo, che vive in contrada Lavaghe in un casolare isolato, con la sua famiglia, ha sentito rumori provenienti dall’esterno, e i suoi cani abbaiare. Pensando fossero cinghiali è uscito imbracciando il fucile, regolarmente detenuto, cercando di capire da dove provenivano i rumori. Ma, nel buio e all’improvviso, è stato circondato da almeno tre persone dall’accento slavo. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, i malviventi lo hanno strattonato e rinchiuso in un garage dell’abitazione per poter agire in tranquillità. I familiari non hanno sentito nulla, e continuato a dormire. I ladri sono fuggiti con il fucile e il bottino. Nulla di prezioso. Ma il finale poteva essere ben più drammatico di quanto avvenuto. Prima aveva svaligiato altre tre abitazioni della contrada, tutte disabitate.