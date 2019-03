Venerdì 15 Marzo 2019, 14:12

Detenevano in casa 780 grammi di cocaina purissima, arrestata una coppia di spacciatori a Salerno. Si tratta V.C. e la sua convivente P.M., entrambi di anni 25 e nativi di questo capoluogo, sorpresi durante i controlli degli agenti della Squadra Mobile di Salerno in via San Pio da Pietrelcina. La cocaina è stata ritrovata dopo una perquisizione domiciliare.La sostanza era stata suddivisa in nove buste in cellophane trasparente, di cui sei confezioni dal peso di circa 100 grammi. Durante la perquisizione, inoltre, è stata rinvenuta e sequestrata la somma contante di millecinquecento euro, nonché materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Fuorni, in attesa del giudizio di convalida.