Alberi sradicati, auto danneggiate, arredi urbani e strutture esterne divelte. Il maltempo torna a far paura in città mentre le autorità preposte hanno già cominciato a fare la conta dei danni. Pronta la richiesta, bipartisan, dello stato di calamità. Le prime avvisaglie c'erano state già nella notte tra giovedì e venerdì quando il vento ha cominciato a sferzare la città, soprattutto le zone affacciate sul mare, e i primi rovesci hanno annunciato che sarebbero state ore difficili. Una grossa tromba d'aria si è formata in mare nello specchio d'acqua antistante il quartiere Torrione ed ha travolto con violenza tutto ciò che le si è parato davanti fino a che non si è esaurita, in tarda mattinata, verso le colline di Giovi. Il quartiere più colpito, come spesso accade, è stato Torrione dove si contano decine di alberi sradicati, rami spezzati, pensiline e strutture pubbliche e private esterne fortemente danneggiate. Ingenti danni anche alle auto parcheggiate e tanta paura per quella che poteva davvero trasformarsi in una tragedia. Per fortuna parchi e ville erano già stati chiusi.

Tra le situazioni più critiche c'è quella della zona di piazza Petti dove ci sono state diverse auto danneggiate a causa della caduta degli alberi e quelle della zona compresa tra via Orofino e via Marino Freccia dove un uomo è rimasto intrappolato all'interno della propria auto, colpita da un fusto. Per fortuna l'uomo se l'è cavata solo con un brutto spavento. Danneggiati anche il parco giochi recentemente inaugurato su lungomare Marconi, il parco del Galiziano, la pista di pattinaggio e i campi di tennis nei pressi della piscina comunale Simone Vitale. In piazza Petti sono stati coinvolti anche alcuni appartamenti: cadute tegole ed intonaco e danneggiate diverse balconate. Un oggetto trasportato dal forte vento ha anche colpito un autobus in transito andando a infrangere la vetrata della porta centrale ma per fortuna nessuna delle persone che viaggiava a bordo del bus è rimasta ferita. In piazza Nicolodi un albero ha quasi colpito il chiosco di un'edicola, fortunatamente al momento del fatto nessuno stava transitando nelle vicinanze a piedi o in auto. Nel corso della mattinata è anche stato necessario chiudere temporaneamente alcune strade del centro, disposizione che ha causato ulteriore caos in giro e gravi problemi di viabilità. Centinaia le telefonate arrivate alle centrali operative dei vigili del fuoco e della polizia municipale: gli agenti hanno lavorato senza sosta per rispondere a tutti e, insieme agli uomini della protezione civile, si sono recati nei luoghi colpiti dalla tromba d'aria per avviare la conta degli ingenti danni che il fenomeno atmosferico ha inevitabilmente portato con sé. Insieme a loro il sindaco Enzo Napoli.



La situazione è andata progressivamente migliorando ma la Protezione civile della Regione Campania ha ritenuto necessario prorogare l'allerta meteo fino alle 6 di domenica mattina sull'intero territorio regionale. Fino a stamattina resterà l'allerta arancione, sarà declassata a giallo fino a domani mattina. L'invito è a restare prudenti, evitare attività all'aperto e mettere in sicurezza oggetti o piante che possano creare danni laddove fossero investire da pioggia e vento. I deputati Piero De Luca (Pd) e Gigi Casciello (Forza Italia) si sono già detti intenzionati a richiedere lo stato di calamità. «Il maltempo che in queste ore imperversa sulla città di Salerno sta provocando ingenti danni ambientali e ad alcune abitazioni - ha dichiarato De Luca - Dopo i primi interventi di messa in sicurezza, ad opera dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, mi attiverò personalmente per chiedere lo stato di calamità naturale per tutte le zone interessate dall'intensa ondata di maltempo». «Presenterò un'interrogazione parlamentare per chiedere lo stato di calamità per gli ingenti danni provocati dalla tromba d'aria che ha colpito la città di Salerno - ha fatto sapere Casciello - In un momento in cui tutti i fondi, oltre che le energie, sono impegnati per l'emergenza Covid, chiedo ai Ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e dell'Ambiente di farsi celermente carico del problema, stanziando le risorse necessarie e verificando la possibilità di un intervento preventivo. Siamo di fronte a un evento straordinario, occorre mettere in campo per tutti gli interventi necessari».

