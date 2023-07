Nudo in spiaggia ad Atrani, multa di 3000 euro per un turista straniero

Che la legge italiana non fa sconti in materia di oltraggio al pudore lo sa bene un turista straniero che ad Atrani si è beccato una multa salatissima per esserzi denudato in spiaggia.

L'uomo, dopo essere stato identificato dagli agenti della polizia municipale intervenuti su sollecitazione di qualche bagnante, gli hanno comminato una sanzione di circa 3000 euro in conformità all’art. 726 del Codice penale.

Il turista, trovato a denudarsi in pieno giorno nei pressi delle docce adiacenti alla spiaggia, non ha potuto far altro, nonostante qualche tenatativo di giustificazione, che tenersi l'ammenda che ora dovrà saldare alle casse comunali di Atrani, dove nei giorni scorsi è stata avviata anche una vasta operrazione tesa ad arginare il fenomeno dell'abusivismo e delle irregolarità delle strutture ricettive.

È emerso innanzitutto il mancato invio delle schede anagrafiche, mentre alcune strutture sono state sanzionate per la mancata registrazione degli ospiti. Ad altre, infine, è stato contestato il mancato inoltro della dichiarazione mensile. Parallelamente ai controlli sulle strutture ricettive sono state effettuate verifiche in merito al decoro urbano.

Ad essere sanzionati sono stati quattro cittadini cittadini per la mancata raccolta di deiezioni canine sul territorio comunale, come documentato dalle telecamere di sorveglianza e per l’abbandono di rifiuti non differenziati sul territorio comunale.