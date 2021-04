Acciaroli, numeri da record: un vaccino ogni tre minuti

Numeri da guinness per il punto vaccinale di Acciaroli, a Pollica. Nella giornata di domenica, in poco più di 5 ore, sono state somministrate 90 dosi, fissando in circa 3,5 minuti il tempo medio per vaccinazione. «Abbiamo rivolto particolare attenzione alle persone fragili non deambulanti, somministrando loro il vaccino direttamente in auto» precisa il sindaco, Stefano Pisani, complimentandosi con gli operatori del punto vaccinale. Intanto, per aiutare ed accelerare il processo di vaccinazione anche di altre aree territoriali della Campania, da oggi presso il punto vaccinale di Acciaroli è possibile somministrare il vaccino Astrazeneca anche agli over 60 non residenti nei comuni di Pollica, San Mauro Cilento, Serramezzana e Montecorice. Basta inviare almeno 24 ore prima la copia della propria tessera sanitaria alla mail sindaco@comune.pollica.sa.it o attraverso un messaggio whatsapp al numero 3472961837.

