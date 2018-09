Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:41

ATENA LUCANA - Telefonate minacciose e molestie verbali al numero verde contro le violenze sulle donne. Accade al centro Aretusa ad Atena Lucana. È stata presentata denuncia da parte delle responsabili e per un breve periodo tempo il servizio telefonico per le emergenze è stato sospeso. Nel mirino il centro antiviolenza “Aretusa” di Atena Lucana del Piano Sociale di Zona S10, di Differenza Donna Ong stalkerizzato continue telefonate di un individuo di sesso maschile, che si serviva del numero verde a disposizione 24 ore su 24 per pesanti molestie verbali. Secondo quanto denunciato il molestatore si è presentato al telefono come donna alla ricerca di aiuto ma le domande delle operatrici hanno immediatamente portato all’amara scoperta. L'uomo ha aumentato la gravità e la frequenza dei suoi attacchi di aggressività intasando la linea telefonica e impossibilitandole a svolgere la gestione del lavoro quotidiano.La responsabile del Centro Aretusa, quindi, ha interrotto momentaneamente il servizio telefonico e si è rivolta ai carabinieri. Il servizio telefonico è stato ripreso. Il numero verde 800.413300 è di nuovo attivo 24 ore su 24.