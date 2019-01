Mercoledì 30 Gennaio 2019, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2019 06:51

Un domani sicuro. Un futuro migliore e soprattutto la possibilità di realizzarsi nonostante la scomparsa della loro madre. È un appello accorato e al tempo stesso fermo e deciso quello lanciato da Giovanni Maiorano, fratello di Nunzia uccisa lo scorso anno con 47 coltellate dal marito Salvatore Siani, dalle telecamere della trasmissione Rai due I fatti Vostri. Giovanni, nominato ufficialmente da poche settimane tutore legale dei tre figli della sorella tragicamente scomparsa, ha chiesto alle autorità di poter prevedere per i suoi nipoti l’accesso ad un fondo, istituito per i figli delle vittime di femminicidio. Come raccontato dallo stesso fratello di Nunzia, i tre figli sono stati affidati ai suoi due fratelli. Per molto tempo i ragazzi hanno “perso” tutte le loro cose (vestiti, libri) perché la loro casa è rimasta sotto sequestro. Grazie al sostegno della famiglia e di tanti cavesi, i tre ragazzi hanno potuto riprendere la loro vita. Ma certo non basta. Il dolore per la perdita della madre e il trauma per l’arresto del padre che ha ucciso la loro mamma davanti gli occhi del più piccolo dei loro figlioletto sarà difficile da superare. E non solo. Ci sono anche le difficoltà economiche. «C’è un residio del mutuo da pagare sulla casa di mia sorella - ha spiegato Giovanni Maiorano - E poi ci sono i nostri nipoti che non possono contare più sulla loro madre e neppure sul padre. Vogliamo una sicurezza per il loro destino. Devono avere la possibilità di crearsi un avvenire proprio come avrebbe voluto Nunzia».