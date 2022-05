Giardini del Fuenti, a Vietri sul Mare nuova apertura il 29 maggio

Giardini del Fuenti, proprietà unica ed esclusiva con le sue terrazze mozzafiato sul Golfo di Salerno, annuncia l’apertura del nuovo ristorante fine dining Volta, guidato dall’executive chef Michele De Blasio, il prossimo 19 maggio.

La nascita del ristorante Volta corrisponde alla realizzazione di un progetto ambizioso di ampio respiro, che i fratelli Alessandra e Pierluigi De Flammineis, terza generazione della famiglia a gestire Giardini del Fuenti, stanno portando avanti passo dopo passo. «Dall'esperienza del passato, - spiegano i proprietari Alessandra e Pier Luigi De Flammineis - nasce la volontà della terza generazione di trarre una lezione e di guardare al futuro, continuando a investire, promuovere e valorizzare il territorio, ma soprattutto con un forte senso di rispetto verso questa terra meravigliosa». Il ristorante Volta del Fuenti by Michele De Blasio, all’interno de Giardini del Fuenti, intende fornire al talento dello chef De Blasio un luogo dove poter esprimere al massimo le sue idee e il suo ingegno. La proposta culinaria del Volta si ispira alla storia e alla cultura del territorio campano. Il Volta vivrà dei colori diversi di tutte le stagioni: nel suo lavoro di ricerca lo chef Michele De Blasio cerca la purezza dei sapori, attraverso preparazioni lunghe, ma naturali, ricreando aromi e rispettando ingredienti radicati nella cultura storica del territorio, in chiave contemporanea.

L’ospite del ristorante Volta potrà apprezzare attraverso i piatti l’evoluzione delle stagioni e la loro biodiversità, in una nuova interpretazione, unica, che cerca, in una modalità quasi molecolare, di riscoprire l’essenza dei sapori e del sapere gastronomico. Lo chef De Blasio proporrà piatti caratterizzati da una sperimentazione costante, in modo da dare il giusto equilibrio a ogni piatto, con uno studio e un’analisi minuziosa di ingredienti e materie prime. Proprio la passione per il gusto porta lo chef a scoprire sempre nuovi prodotti e a sperimentare nuove idee.

La filosofia dello chef è racchiusa nella dichiarazione «l’originalità si riflette nel ritorno alle origini». L’idea alla base è riuscire a usare ciò che proviene direttamente da allevatori e agricoltori, senza usare intermediari, come si faceva un tempo, con la volontà di usufruire del prodotto nella sua interezza. Per lo chef essere «originali» significa rispettare la diversità: riuscire a proteggere ciò che la natura dona, applicando il concetto della rotazione delle colture e utilizzando il terreno in tutta la sua diversità; tutto questo al solo scopo di rispettare la generosità della natura e ciò che essa offre.

«All’indomani di due anni molto complicati per tutti, siamo orgogliosi di inaugurare il nostro ristorante Volta, – sottolineano Alessandra e Pier Luigi De Flammineis –un luogo dove Michele potrà dare libero sfogo alla sua genialità e che consentirà a noi di mettere un altro tassello al nostro “puzzle” di riqualificazione dell’intera area e valorizzazione di questo lato della Costiera Amalfitana». L’obiettivo della proprietà è completare il progetto di riqualificazione dell’intera area. Un progetto di design elegante che rispecchierà lo stile sofisticato e autentico che contraddistingue Giardini del Fuenti.