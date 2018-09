Venerdì 7 Settembre 2018, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO - Cadono sassi sulla strada che collega il Valico di Chiunzi a Ravello, Amalfi e Maiori. Chiusa la strada provinciale 2 del Valico all'altezza di Sant'Egidio del Monte Albino.La pioggia di sassi caduta questa notte sulla strada che collega l'Agro nocerino sarnese alla costiera amalfitana è dovuta molto probabilmente alla caduta di un albero, e al conseguente distacco di materiale roccioso dal costone soprastante.Pietro Pentangelo, sindaco di Corbara, ha comunicato che la strada provinciale 2 del Valico è temporaneamente chiusa a causa della caduta di alcuni massi che ostruiscono la sede stradale e che comportano pericolosità per il transito di veicoli e persone.La Provincia di Salerno ha disposto un'ordinanza di chiusura in attesa delle verifiche da parte dei rocciatori e della possibile bonifica che sarà effettuata nei prossimi giorni.Si sconsiglia dunque il percorso del Valico per evitare ingorghi e garantire la mobilità sul territorio. Autostrade ed Anas stanno procedono in questi minuti ad informare gli automobilisti in transito.