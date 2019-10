Giovedì 10 Ottobre 2019, 09:29

È di Angri il team che a Copenaghen ha contribuito alla costruzione della nuova linea della metropolitana. Il progetto è stato presentato due giorni fa e ha ricevuto il placet del capo dello stato Sergio Mattarella, che ha fatto visita al centro di controllo e manutenzione, per complimentarsi con i ragazzi.Sono giovani talenti, che terminati gli studi hanno deciso di lasciare l'Italia per seguire le proprie ambizioni. Si tratta degli ingegneri Raffaele Alfano e Salvatore Tedesco, il planner Mirko Morvillo, il capo del settore tecnico Giuseppe Mauri e la segretaria di progetto Maria Teresa Vignapiano.Costruita in tempi record dal gruppo italiano Salini Impregilo, Cityringen, è un anello di 15,5 Km che può trasportare fino a 75 milioni di passeggeri all’anno e aiuterà la città a diventare a emissioni zero entro il 2025. La nuova metro, che interpreta una nuova concezione di mobilità, è stata realizzata in otto anni; un record per progetti analoghi in Europa.