Martedì 6 Novembre 2018, 20:45

Dopo anni di attesa, gli allievi delle scuole comunali di Capaccio capoluogo avranno una nuova sede. Si terrà giovedì 8 novembre, alle 10, la cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo polo scolastico che sarà realizzato nella ormai ex sede del Comune in via Fratelli Arenella e nella quale verranno collocate scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Franco Palumbo, l’assessore alla Pubblica istruzione Franco Sica e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Oltre all’adeguamento della struttura a tutte quelle che sono le normative in materia di edilizia scolastica, il progetto prevede, per la scuola dell’infanzia, la realizzazione anche di un refettorio e di un’area giochi, mentre per le scuole primarie e secondarie di primo grado anche un’aula multimediale e un laboratorio. Tra l’altro fino ad ora le tre scuole sono sempre state collocate in due diversi edifici che in passato sono anche state motivo di polemiche da parte dei genitori che ritenevano gli ambienti poco sicuri.