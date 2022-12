Nuovi furti a Baronissi, casa depredata per la terza volta: banditi fuggono in autostrada

Non c'è pace per i residenti della zona di Antessano, a Baronissi. Due giorni fa, una banda di ladri ha colpito nuovamente presso alcune abitazioni, così come sta accadendo sistematicamente da novembre. Uno dei tre appartamenti colpiti è stato depredato per la terza volta consecutiva.

Nonostante una volante dei carabinieri della forestale impegnata a presidiare la zona dalle 18 in poi, i ladri hanno agito indisturbati, violando ben tre abitazioni, portando con sé sacchi pieni di refurtiva. Alcuni cittadini sono riusciti a metterli in fuga e questi, ancora una volta, sono fuggiti nei terreni limitrofi che sboccano sull’autostrada per poi ritornare a colpire nuovamente in tarda serata, intorno alle ore 23, nonostante il presidio di un’auto delle forze armate e alcuni cittadini che hanno cercato di presidiare e tutelare i dintorni delle loro abitazioni.

Nelle scorse settimane, il sindaco di Baronissi aveva interessato l'Anas per rafforzare le recinsioni autostradali e potenziare l'impianto di videosorveglianza. Ad oggi, i fili delle telecamere sono stati tagliati, così come già denunciato dai cittadini, e non ancora riparati.