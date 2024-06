È stata presentata un’offerta per il Metrò del Mare, il servizio di collegamento marittimo ad alta valenza turistica. Il nuovo bando, dopo il fallimento del primo avviso pubblico, andato deserto, è scaduto nella giornata di ieri. È attesa nelle prossime ore l’apertura della busta per assegnare il servizio via mare per l’estate 2024. Il bando è articolato in tre lotti e bisognerà, dunque, comprendere per quale linea è stata presentata l’offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Potrebbe trattarsi della linea 1, quella del versante Cilentano, ossia la Salerno-Costa del Cilento con collegamenti il sabato e la domenica tra i porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Camerota con il porto di Salerno (molo Manfredi). Rispetto al precedente bando, che prevedeva l’affidamento per due anni, il collegamento marittimo avrà durata, per il solo anno in corso, dall’1 luglio al 30 settembre. Sono cambiati anche gli importi a base di gara che diventano circa 780 mila euro per il primo lotto (cilentano), poco meno di 720 mila euro per il secondo lotto (sempre cilentano) e circa 430 mila euro per l’ultimo lotto (vesuviano). Dopo il primo bando, pubblicato sul portale gare della Regione Campania, la Direzione Mobilità ha predisposto un secondo avviso pubblico, rivedendo sia gli importi a base di gara sia la durata del servizio. Propedeutico in tal senso è stato anche un incontro avvenuto a Palazzo Santa Lucia con gli operatori del settore al fine di trovare una soluzione risolutiva. Infatti, il bando non soddisfava gli operatori del settore, essendo considerati troppo elevati i costi di gestione per garantire il servizio. Decisivo, in tal senso, è stato l’impegno del presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone. Intanto, sul fronte mobilità buone notizie anche per il trasporto su ferro con le soluzioni Alta Velocità e Freccialink che consentiranno di raggiungere facilmente Pollica, Castellabate, San Mauro Cilento e Casal Velino.

APPROFONDIMENTI Agropoli, maltrattamenti in famiglia: bimba picchiata dalla madre

«Un turismo più sostenibile, rispettoso dell’ambiente e capace di evitare ingorghi nei nostri splendidi comuni costieri - commenta il sindaco di Pollica, Stefano Pisani - A Pollica, abbiamo lavorato per diversi mesi all’accordo con Trenitalia, per poi condividerlo con gli operatori turistici di Pollica, Castellabate, San Mauro, Casal Velino che hanno colto la sfida senza indugio e a cui va il mio grazie incondizionato. A loro si è poi aggiunta anche l’intesa istituzionale con Comuni vicini. Un'opzione di viaggio comoda e ecologica, senza code per il rientro, che valorizza il nostro territorio e ne facilita l’accesso».