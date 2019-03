Sabato 30 Marzo 2019, 10:47

Nuovi furti notturni al cimitero di Pagani ad appena tre settimane dall'ultimo episodio.Dopo lo sconcertante furto di candelabri in ottone avvenuto solo ieri al santuario della "Madonna delle Galline, la comunità paganese subisce un altro duro colpo.Questa mattina al camposanto di via Leopardi è stato scoperto l'ennesimo furto di vasi in rame e ottone. Approfittando dell'oscurità notturna, i malviventi si sarebbero intrufolati tra le lapidi per portare via decine di oggetti utilizzati per abbellire le nicchie dove riposano i defunti.Un episodio non nuovo per il cimitero paganese visto che ad inizio marzo, poco meno di venti giorni fa, era stata già denunciata una vergogna simile.La cittadinanza insorge per questo ennesimo colpo e chiede a gran voce l'installazione di un sistema di videosorveglianza interno ed esterno al camposanto di via Leopardi.