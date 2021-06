Nuovo Happy Meal, Castellabate finisce nello spot di McDonald's Uruguay

McDonald’s promuove il nuovo Happy Meal in Sud America utilizzando uno degli scorci più belli di Castellabate, nel Cilento. La più grande catena al mondo di fast food ha, infatti utilizzato, per un suo spot in Uruguay, dedicato al cartone animato “Luca” prodotto dalla Disney – Pixar, le immagini di Santa Maria di Castellabate, con la spiaggia di Marina Piccola e la Torre Perotti. La notizia è diventata virale sui social con una condivisione massiccia dello spot pubblicato sul canale YouTube di McDonald’s Uruguay.