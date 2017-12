Truffe agli anziani, ancora vittime nel Cilento

Venerdì 29 Dicembre 2017, 23:35 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 23:35

Prosegue l’allarme truffe nel comprensorio cilentano. Dopo gli episodi registrati nei giorni scorsi a Castellabate, ulteriori segnalazioni giungono da Camerota.Le vittime sono ancora una volta gli anziano, in particolare quelli che vivono da soli. Si sono verificati in mattinata, infatti, un serie di presunte truffe ai danni dei cittadini delle varie frazioni. I presunti truffatori, da una prima ricostruzione, si sarebbero presentati a casa di queste persone come volontari autorizzati dal Comune. Si sono fatti consegnare del denaro che sarebbe destinato ad una associazione che si occuperebbe di bambini affetti da tumore.“Vi chiediamo di non aprire mai e di non consegnare loro del denaro. Il Comune non ha autorizzato nessuno. Informate i Carabinieri immediatamente, chiedete informazioni, ma non fateli entrare”, è l’avviso che arriva da palazzo di città.