Torna la banda dei bancomat, quinto colpo in provincia di Salerno

Mercoledì 19 Settembre 2018, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campagna- Torna in azione la banda del bancomat. Quinto colpo in un anno in provincia di Salerno. Tre malviventi, la notte scorsa, hanno fatto esplodere il bancomat della banca Popolare dell'Emilia Romagna in località Quadrivio di Campagna.I tre malviventi si sono impossessati dei settemila euro all'interno del bancomat e sono fuggiti. L'operazione è durata meno di quattro minuti.Le indagini sono condotte dai carabinieri di Eboli coordinati dal capitano Geminale. I militari hanno le immagini del furto. I tre uomini hanno agito a volto coperto. E' probabile che i malviventi sia gli stessi che hanno agito nelle altre banche della provincia di Salerno. La dinamica del furto è uguale.L'esplosione ha scaraventato giù dal letto decine di campagnesi. "Sono anni che chiediamo più forze dell'ordine in zona- afferma Benito Barone- il Quadrivio di Campagna è un quartiere in crescita demografica ma la caserma dei carabinieri, ubicata nel centro storico a diversi chilometri di distanza, chiude alle otto di sera. Siamo preoccupati per i nostri figli. Attendiamo una risposta concreta dallo Stato".